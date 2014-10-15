«ЛНР» воюет с «донскими казаками» за контроль над вывозом металлолома в РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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"На Донбассе продолжаются вооруженные столкновения между незаконными вооруженными формированиями террористов и российскими наемниками относительно перераспределения сфер влияния. В частности, продолжаются вооруженные столкновения между боевиками «ЛНР» и казаками «всевеликого войска донского РФ» атамана Козицына. Очередным поводом для конфликтов стало желание разных банд контролировать сбор и вывоз в Россию металлолома", - сказал Лысенко.