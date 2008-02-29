Медведько грозит Цушко арестом... Заочным?

Не являясь на допросы, бывший министр внутренних дел Василий ЦУШКО затягивает расследование уголовного дела о захвате здания Генпрокуратуры в мае прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«В определенной мере (расследование уголовного дела – УНИАН) осложняет то, что ЦУШКО не является на допросы, мы не можем его разыскать», – сказал А.МЕДВЕДЬКО.

Генпрокурор отметил, что В.ЦУШКО лишь один раз был на допросе в качестве свидетеля. Позже ему были направлены повестка и три предписания о принудительной доставке свидетеля.

В то же время А.МЕДВЕДЬКО не исключил, что в случае дальнейшего игнорирования В.ЦУШКО вызовов на допрос, его могут взять под стражу.

«Если следственно-оперативная группа придет к выводу, что есть состав преступления и если он (В.ЦУШКО – УНИАН) будет уклоняться от следствия, возможно, будет принято такое же решение как и в отношении РУДЬКОВСКОГО (взятие под стражу – УНИАН)», – сказал Генпрокурор.

Он также заявил, что расследование уголовного дела о захвате здания ГПУ «значительно активизировалось», были допрошены пострадавшие.

Генпрокурор сообщил, что после изучения аудио- и видеоматериалов относительно инцидента будет решаться вопрос о возбуждении уголовных дел «в отношении того или иного лица». «В отношении ЦУШКО еще не возбуждалось уголовное дело», – отметил А.МЕДВЕДЬКО.

По словам Генпрокурора, сейчас материалы дела о захвате здания ГПУ насчитывают 27 томов.