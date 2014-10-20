Бжезинский дает оптимистический прогноз о будущем Украины

Об этом он сказал во время прямого включения телеканалу "Интер", пишет Обозреватель.

Но в то же время он подчеркнул, что годы независимости Украины были потраченные впустую.

"Первые 20 лет независимости Украины было потрачено впустую. Не думаю, что мне надо рассказывать Вам как и благодаря кому. Теперь это вызов для всех вас – сделать так, чтобы следующее десятилетие оказалось успешным. Если вопрос в этом, то я достаточно оптимистичен на счет будущего Украины и будущего России", - сказал Бжезинский.

Он также прокомментировал и миланские встречи Президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина.

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"Но если говорить об этих переговорах с Путиным, то создается впечатление, что такие решения принимаются явно не на таких встречах. Такие саммиты лишь возможность публично представить кулуарные договоренности. Разговор Порошенко с Путиным полезный. Возможно, Путин как раз во время этих переговоров поймет, что в Украине теперь есть руководство, заинтересованное не только самим обогатиться, но и сделать Украину успешной и демократической частью Европы, и в то же время сделать страной, не враждебной России. Думаю, будет найдено позитивное решение, которое устроит всех", - сказал Бжезинский.

"Страна может быть настолько зависимой или независимой, насколько позволяют ее жители и лидеры", - добавил он.