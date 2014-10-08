Поставки польских танков Украине ничего не решат без реформ - Коморовский

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом он сказал вчера вечером на канале TVN24.

”Поставка нескольких танков или пушек ничего не решит в украинских делах, так как военное преимущество россиян есть и будет очень значительным”, - сказал Коморовский, комментируя возможные поставки польского вооружения украинцам.

Президент Польши сказал, что Украине в первую очередь надо реформироваться, отметив, что, собственно, это позволит достичь стабильности.

Он также выразил надежду, что после запланированных на 26 октября внеочередных парламентских выборов будет сформирована такая власть, которая сможет не только защищать Донбасс, но и реализовывать необходимые реформы, которые позволяют приблизить Украину к западному миру.

Читайте такжеЯценюк ожидает от СНБО новой военной доктрины”Если Украина хочет получить свой шанс на реальное создание дороги к западному миру, то должна реформироваться, это означает также реформу украинской системы обороны, и здесь мы можем помочь”, - сказал Коморовский, отметив, что реформы должны поддерживать также сами украинцы.

В то же время глава Польского государства не стал комментировать возможные последствия закона об особом статусе захваченных сепаратистами территорий Донбасса.

”Давайте оставим это дело украинцам, это их территория, их ответственность за страну. Польша поддерживает принцип территориальной целостности Украины с ЕС и НАТО”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее министр обороны Польши неоднократно заявлял, что польские компании готовы продавать вооружение украинцам, если они заинтересуются им.

Президент Украины Петр Порошенко в прошлом месяце говорил, что на самом деле украинцы имеют все необходимое оружие для ведения борьбы, отмечая, что оно стоит в несколько раз дешевле, чем западные аналоги, не уступая им в технических характеристиках.

С апреля украинская власть проводит антитеррористическую операцию в Донецкой и Луганской областях, где ряд населенных пунктов включительно с областными центрами захватили поддерживаемые Россией боевики. По данным ООН, противостояние унесло жизни уже свыше 3,5 тыс. человек.