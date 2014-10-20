В ЕС заявили, что есть только один путь повлиять на РФ - расширить санкции

Такое заявление в своей статье для European Voice сделал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, передает "ЕвроПравда". "Похоже, что у нас нет лидеров, способных своевременно реагировать адекватно реальности. К сожалению, те, кто должен твердо стоять за ценности и международные обязательства, в основном делают это формально", - отмечает он.

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По словам главы литовского МИДа, такие тенденции наводят на мысль о Стокгольмском синдроме (симпатия между жертвой и агрессором. - Ред.).

"Мы повторяем те же ошибки снова и снова, в этом веке и в прошлом, и не изучили один из самых важных уроков: это не наши решительные действия, а, скорее, наша бездеятельность, полуготовность и частичные меры провоцируют Россию действовать", - добавил Линас Линкявичюс.

По его мнению, есть только один путь - расширить санкции против РФ, ориентируясь на тех, кто принимает решения в России, и кто должен нести ответственность за ситуацию в регионе. Возможности секторальных санкций против РФ еще далеко не исчерпаны, отмечаетЛинас Линкявичюс.

"Украина стоит перед лицом внешней агрессии (а не какого-то внутреннего кризиса) и борьбы за европейский выбор, который она уже сделала. Следовательно, это не только ее дело. Иррациональная саморазрушительная политика России закончится только в том случае, если мы будем вместе", - подчеркнул он.

"Выбор, который мы все должны сделать: мы вместе с терроризмом или вместе с цивилизованным миром? Ответ Евросоюза на данный момент неясен", - отметил литовский министр.