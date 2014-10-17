Цеголко: следующая встреча по Украине запланирована на 14.00

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, проинформировали УНИАН в пресс-службе президента.

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При этом пресс-секретарь отметил, что участники утренней встречи в Милане отметили необходимость неуклонного соблюдения минских договоренностей и заявили о полной поддержке территориальной целостности Украины.

Следующий раунд переговоров по Украине планируется в "нормандском формате" - при участии лидеров Украины, России, Франции и Германии.