Цеголко: следующая встреча по Украине запланирована на 14.00
12:58, 17 октября 2014Политика
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Следующий раунд переговоров в широком формате при участии президентов Украины и РФ Петра Порошенко и Владимира Путина запланирован на 13.00 (14.00 по киевскому времени).
Следующая встреча Порошенко и Путина намечена на 14.00 / фото @STsegolko
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, проинформировали УНИАН в пресс-службе президента.
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При этом пресс-секретарь отметил, что участники утренней встречи в Милане отметили необходимость неуклонного соблюдения минских договоренностей и заявили о полной поддержке территориальной целостности Украины.
Следующий раунд переговоров по Украине планируется в "нормандском формате" - при участии лидеров Украины, России, Франции и Германии.
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