Западные лидеры потребуют от Путина в Милане соблюдать перемирие – Пайетт
Президент США Барак Обама, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и премьер-министр Италии Маттео Ренци на саммите «Европа-Азия» (ASEM) в Милане будут настаивать на том, чтобы Россия полностью соблюдала Минские договоренности о прекращении огня.
Как передает корреспондент УНИАН, посол США в Украине Джеффри Пайетт сказал об этом журналистам в Киеве.
Дипломат напомнил о телефонном разговоре президентов Украины и США Петра Порошенко и Барака Обамы перед сегодняшней встречей в Милане.
"Этот звонок состоялся после видеоконференции президента Обамы с лидерами Великобритании, Германии, Франции и Италии, которые достигли решительного согласия относительно важности настаивать перед президентом Путиным полностью соблюдать Минские договоренности", - сказал Пайетт.
Читайте такжеОбама и Порошенко обсудили возможность контроля российско-украинской границыПо убеждению посла, "международное сообщество, а именно США и Европа, абсолютно едины в этом вопросе".
Напомним, сегодня канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что санкции против России из-за ее участия в эскалации конфликта в Украине не могут стать препятствием для диалога с Москвой.
В то же время, накануне саммита Путин посоветовал странам Запада не оказывать давление на Россию, напомнив о ядерной угрозе.