Западные лидеры потребуют от Путина в Милане соблюдать перемирие – Пайетт

Как передает корреспондент УНИАН, посол США в Украине Джеффри Пайетт сказал об этом журналистам в Киеве.

Дипломат напомнил о телефонном разговоре президентов Украины и США Петра Порошенко и Барака Обамы перед сегодняшней встречей в Милане.

"Этот звонок состоялся после видеоконференции президента Обамы с лидерами Великобритании, Германии, Франции и Италии, которые достигли решительного согласия относительно важности настаивать перед президентом Путиным полностью соблюдать Минские договоренности", - сказал Пайетт.

Читайте такжеОбама и Порошенко обсудили возможность контроля российско-украинской границыПо убеждению посла, "международное сообщество, а именно США и Европа, абсолютно едины в этом вопросе".

Напомним, сегодня канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что санкции против России из-за ее участия в эскалации конфликта в Украине не могут стать препятствием для диалога с Москвой.

В то же время, накануне саммита Путин посоветовал странам Запада не оказывать давление на Россию, напомнив о ядерной угрозе.