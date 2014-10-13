В Украине погибли уже 4,5 тысячи российских солдат, которых РФ выдает за самоубийц - правозащитница

Причиной смерти погибших в Украине российских солдат власть РФ указывает инсульт, травму, инфаркт и суицид.

Об этом рассказала российская правозащитница Елена Васильева в эфире проекта "Храбрые сердца" на канале 1+1.

Правозащитница объясняет, что сейчас ездит по зоне АТО, чтобы отснять материалы, которые от россиян скрывают центральные каналы.

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Матерям солдат, которые находятся в Украине, говорят, что их сыновья - на учениях.

"Я переписываюсь с большим количеством мам, которые уже потеряли детей. Их первая реакция - конечно, это шок. Им внушают, что никакой войны нет, и вдруг на порог приходит "груз 200". Они рассказывают, что получили похоронку, в которой говорится, что сын скончался от инсульта, от травмы, от инфаркта, суицида. Написано, что эти ребята скончались в 150 км от Ростова", - говорит она.

Васильева отмечает, что из 4500 погибших, о которых уже известно, похоронены не более 300 - то есть те, которые попали к родителям.