Яценюк проинспектировал возведение "Стены" на границе с РФ (фоторепортаж)

В среду, 15 октября, премьер-министр Украины Арсений Яценюк посетил Харьковскую область, где проинспектировал ход реализации проекта по обустройству украинско-российской государственной границы “Стена”.

Глава правительства также побывал на международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Гоптовка", где ознакомился с обустройством блокпостов.

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Как сообщал УНИАН, проект «Стена» предусматривает создание на границе двух оборонительных рубежей, их основным назначением будет недопущение проникновения на территорию Украины противника.

Основной объем работ составляет около 1,5 тысячи километров траншей и ходов сообщения, более 8 тыс. окопов для техники, свыше 4 тыс. блиндажей и создание 60-километрового заграждения, которое невозможно взорвать.