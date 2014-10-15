Россия отказывается от завершения демаркации границы с Украиной – Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк после инспектирования инженерно обустроенного участка украинско-российской границы в Харьковской области.

"Делимитация формально юридически завершена, а демаркация не завершена. Россия отказывается от завершения демаркации", - сказал Яценюк.

Он отметил, что наличие границы с Россией окончательно засвидетельствует отдельность Украины.

"Государство обязано иметь границу. Эта граница является залогом как нашей безопасности, так и, в том числе, четкого определения, что это наша территория и вы на нее не зайдете", - сказал Яценюк.

Читайте такжеДля отмены виз с ЕС Украина должна отгородиться «стеной» от России - ЯценюкПремьер-министр отметил, что сейчас Украина в одностороннем порядке в определенных местах обозначает линию государственной границы. "Там, где граница не демаркирована, там самостоятельно мы ставим знаки. Это называется процедура не демаркации, а обозначение линии границы", - подчеркнул Яценюк.

Как сообщал УНИАН, проведение полевых работ по нанесению линии государственной границы на местности началось на границе Украины с Россией в апреле 2012 года.

Общая протяженность сухопутного участка российско-украинской границы составляет почти 1975 километров.