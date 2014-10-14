Обстрелы Донецкого аэропорта должны прекратиться - Керри

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня сказал в Париже после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым (прямая трансляция брифинга велась на сайте Госдепартамента США).

Керри сообщил, что во время встречи с Лавровым стороны отметили необходимость полной имплементации всех 12 пунктов Минского протокола о прекращении огня.

Также стороны обсудили те аспекты, которые нуждаются необходимости достижения прогресса в ситуации в Украине.

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”Обстрелы вокруг Донецкого аэропорта и в других частях восточной Украины должны прекратиться”, - сказал Керри.

Кроме того, он отметил необходимость выведения всех иностранных войск и вооружений с территории Украины.

”Все заложники должны быть освобождены, в том числе летчица Надежда Савченко”, - добавил Керри.

Вместе с тем госсекретарь США подчеркнул, что суверенитет Украины должен быть восстановлен вдоль украинско-российской международной границы, а сама граница должна быть закрытой и на ней должен вестись надлежащий контроль.

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При этом он подчеркнул, что если говорить об отмене ранее введенных санкций против России, то только выполнение положений Минского протокола может создать условия для отмены санкций.

Керри также упомянул о запланированной 16 октября поездке Президентов Украины Петра Порошенко и России Владимира Путина в Милан (Италия), где также будут присутствовать Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель и другие лидеры.

В связи с этим он сообщил, что лидеры должны рассмотреть прогресс по выполнению положений Минских договоренностей, а также состояние дел по поставкам газа из России в Украину.