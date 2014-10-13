В ОБСЕ готовы к мониторингу украинско-российской границы
Миссия ОБСЕ готова к мониторингу украинско-российской границы с использованием беспилотников.
Об этом заявил руководитель наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан. В частности, что касается беспилотников, руководитель отметил: "Мы готовы, если говорить о нашей специальной мониторинговой миссии, мы готовы внедрять этот проект и работать по нему".
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Он добавил, что завершена техническая подготовка этого вопроса. "Что касается мониторинга границ, то мы готовы взяться и за эту работу", - сказал Эртугрул Апакан и добавил, что расширение мониторинговой миссии повысит ее эффективность на востоке Украины и по стране в целом.
"Наши ожидания очень высоки относительно беспилотников. Они не будут замещать наблюдателей, они будут усиливать возможности наших наблюдателей на востоке. И они будут дополнять работу миссии в небе", - сказал спикер специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив.
Как сообщал УНИАН, 12 октября президент Петр Порошенко заявил, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ согласилась увеличить количество своих наблюдателей на Донбассе до 1,5 тыс. человек.