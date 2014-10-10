ОБСЕ еще решает, направлять ли дроны и немецких военных в Украину

16:57, 10 октября 2014
Политика
31 0

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пока не отреагировала на официальное предложение немецкой и французской власти отправить совместную миссию для контроля соблюдения перемирия на Донбассе.

ОБСЕ

Об этом сообщает РАР со ссылкой на заявление Штайнмаера в Берлине после встречи с главой украинского МИД Павлом Климкиным.

Штайнмаер отметил, что Германия может отправить в зону конфликта в Украине два дрона и вооруженных военных, которые должны позаботиться о безопасности людей, обслуживающих эти аппараты.

Читайте такжеBild: Германия отправляет своих десантников в Украину, они уже проходят подготовку на полигоне

"Мы не навязываем своих идей ОБСЕ", - сказал Штайнмаер, отметив, что организация официально не отреагировала на это предложение.

Он также сказал, что есть "политические и юридические препятствия", которые нужно преодолеть перед тем, как реализовать эту миссию.

РАР отмечает, что согласие на участие в миссии по контролю над соблюдением перемирия должны дать все члены организации ОБСЕ, в том числе Россия.

Штайнмаер не сказал, сколько Германия могла бы направить военных. Ранее немецкая Bild писала о 200 военных.

Климкин положительно оценил предложение Германии и Франции, назвав его "важным вкладом" ради достижения длительного перемирия, но тоже напомнил, что согласие на него должен дать также украинский парламент.

Как сообщалось, в конце сентября Франция и Германия предложили ОБСЕ беспилотники для мониторинга прекращения режима огня на Донбассе.

Позже немецкие СМИ писали, что к отправке в Украину готовятся 200 десантников Бундесвера, которые сейчас проходят обучение возле Бремена. Якобы планируется, что, кроме охраны наблюдателей ОБСЕ, они будут управлять разведывательными беспилотными самолетами.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter