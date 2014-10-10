ОБСЕ еще решает, направлять ли дроны и немецких военных в Украину
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пока не отреагировала на официальное предложение немецкой и французской власти отправить совместную миссию для контроля соблюдения перемирия на Донбассе.
Об этом сообщает РАР со ссылкой на заявление Штайнмаера в Берлине после встречи с главой украинского МИД Павлом Климкиным.
Штайнмаер отметил, что Германия может отправить в зону конфликта в Украине два дрона и вооруженных военных, которые должны позаботиться о безопасности людей, обслуживающих эти аппараты.
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"Мы не навязываем своих идей ОБСЕ", - сказал Штайнмаер, отметив, что организация официально не отреагировала на это предложение.
Он также сказал, что есть "политические и юридические препятствия", которые нужно преодолеть перед тем, как реализовать эту миссию.
РАР отмечает, что согласие на участие в миссии по контролю над соблюдением перемирия должны дать все члены организации ОБСЕ, в том числе Россия.
Штайнмаер не сказал, сколько Германия могла бы направить военных. Ранее немецкая Bild писала о 200 военных.
Климкин положительно оценил предложение Германии и Франции, назвав его "важным вкладом" ради достижения длительного перемирия, но тоже напомнил, что согласие на него должен дать также украинский парламент.
Как сообщалось, в конце сентября Франция и Германия предложили ОБСЕ беспилотники для мониторинга прекращения режима огня на Донбассе.
Позже немецкие СМИ писали, что к отправке в Украину готовятся 200 десантников Бундесвера, которые сейчас проходят обучение возле Бремена. Якобы планируется, что, кроме охраны наблюдателей ОБСЕ, они будут управлять разведывательными беспилотными самолетами.