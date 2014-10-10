ОБСЕ еще решает, направлять ли дроны и немецких военных в Украину

Об этом сообщает РАР со ссылкой на заявление Штайнмаера в Берлине после встречи с главой украинского МИД Павлом Климкиным.

Штайнмаер отметил, что Германия может отправить в зону конфликта в Украине два дрона и вооруженных военных, которые должны позаботиться о безопасности людей, обслуживающих эти аппараты.

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"Мы не навязываем своих идей ОБСЕ", - сказал Штайнмаер, отметив, что организация официально не отреагировала на это предложение.

Он также сказал, что есть "политические и юридические препятствия", которые нужно преодолеть перед тем, как реализовать эту миссию.

РАР отмечает, что согласие на участие в миссии по контролю над соблюдением перемирия должны дать все члены организации ОБСЕ, в том числе Россия.

Штайнмаер не сказал, сколько Германия могла бы направить военных. Ранее немецкая Bild писала о 200 военных.

Климкин положительно оценил предложение Германии и Франции, назвав его "важным вкладом" ради достижения длительного перемирия, но тоже напомнил, что согласие на него должен дать также украинский парламент.

Как сообщалось, в конце сентября Франция и Германия предложили ОБСЕ беспилотники для мониторинга прекращения режима огня на Донбассе.

Позже немецкие СМИ писали, что к отправке в Украину готовятся 200 десантников Бундесвера, которые сейчас проходят обучение возле Бремена. Якобы планируется, что, кроме охраны наблюдателей ОБСЕ, они будут управлять разведывательными беспилотными самолетами.