Чорновил: Путин еще вернется к проекту "Новороссия"

Об этом он рассказал в комментарии изданию "ГОРДОН".

"Проект "Новороссия" не закроется, пока в России будет существовать нынешний режим. Для Путина единственный способ избежать конфликтов и противостояний внутри РФ – найти внешнего врага, борьба с которым отвлечет российский народ от его реальных проблем. Так поступали все фашистские государства", – пояснил Чорновил.

Политик убежден, что активная дестабилизация Украины со стороны России продолжится.

"Нас ждет долгий замороженный конфликт на Донбассе, провокации, всплеск террористических актов на мирной территории Украины. Проект "Новороссия" будет возникать постоянно. Путину необходим сухопутный коридор от Харькова до Одессы. Он от него не отказался, а лишь отложил на время. Станет ли это приостановление безвозвратным, во многом зависит от самой Украины", – говорит Чорновил.

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По его мнению, проект "Новороссия" заморожен по нескольким причинам, главные из которых - влияние на Россию западных санкций и падение мировых цен на нефть.

"В Украине постоянно твердят: "Запад мало делает, чтобы остановить Путина". США и Европа действительно делают гораздо меньше, чем нам бы хотелось, но гораздо больше, чем можно было надеяться. Стоимость нефти на мировых рынках упала ниже 90$ за баррель. Для таких цен Запад проделал серьезную работу: снял санкции с Ирана, достиг политических и экономических договоренностей с Саудовской Аравией и другими странами Персидского залива, благодаря чему те увеличили добычу и продажу нефти, обвалив тем самым цены. Кроме того, США открыли свои стратегические энергетические запасы. Благодаря шагам Запада Россия фактически оказалась на грани полной экономической катастрофы", – подчеркнул Чорновил.

Он напомнил, что в последние годы путинский режим не делал ничего для реформирования России, бюджет которой "все больше подсаживался на нефтегазовую иглу".

"В России, будто у наркомана, который увеличивает дозу, с каждым годом сильнее потребность в повышении цен на нефть. Аппетиты "империи" разрастаются, плюс ближайшее олигархическое окружение Путина требует постоянных финансовых вливаний, чтобы лишний раз продемонстрировать верноподданность своему лидеру. Очевидно, что как только Запад снимет санкции, а цены на нефть вырастут, Россия вернется к проекту "Новороссия", – резюмирует политик.

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"Мировые экономисты утверждают, что стоимость нефти 80$ за баррель станет абсолютно критической для России. Тем более что РФ, по сути, лишилась своего главного и самого крупного газового клиента – Украины. Евросоюз тоже сокращает закупки российского газа. Договор о продаже российского газа Китаю требует колоссальных вливаний, на его реализацию понадобится много времени. Кроме того, договоренности с Китаем заключены на крайне невыгодных условиях для России. Можно утверждать, что путинский режим теряет свою вторую, кроме нефти, подушку безопасности – газ", – подытожил Чорновил.

Напомним, вчера, 11 октября, президент РФ Владимир Путин поручил Министерству обороны вернуть в места постоянной дислокации военнослужащих, которые принимали участие в учениях на территории Южного военного округа (в Ростовской области). По мнению российского оппозиционного политика Бориса Немцова, это означает фактическое закрытие путинского проекта "Новороссия".