Помочь герою

Шаткое перемирие и приближение холодов дают слабую, но надежду, что конфликт на востоке Украины все же закончится. Военные, отстаивающее право Украины быть суверенным и независимым государством, вернутся к мирной жизни. Но какой будет мирная жизнь для тех, кто видел смерть друзей-побратимов на поле боя и кто сам заплатил здоровьем за свободу украинского народа? Как Украина – государство и общество – должны заботиться об адаптации своих героев, чем все мы должны им помочь, что власть делает для молодых ветеранов уже сейчас? Ответы на эти вопросы искали гости проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей телеканала «1+1».

К слову, читатели УНИАН в социальной сети Вконтакте, отвечая на вопрос: «Каким образом государство Украина должна организовать социальную защиту для ветеранов АТО, которые получили ранения и частично утративших трудоспособность?», считают, что любых действий и любой благодарности может быть не достаточно. В частности, 5,3% опрошенных уверены, что страна обязана предоставить ветеранам лечение и возможность для физической и психологической реабилитации, а вот помощь с трудоустройством, жильем и другое – дело волонтеров и общества. Немногим больше читателей УНИАН – 5,9% - уверены, что Украина должна дать ветеранам возможность зарабатывать самим, а ветеранам-инвалидам обеспечить еще и монополию на работу в определенных секторах экономики. К примеру, эксклюзивное право на уличную торговлю в центре городов, как в США.

31% респондентов уверены, что, помимо лечения и реабилитации государство должно обеспечить ветеранов типичным пакетом льгот, подобных тем, которые имеют ветераны ВОВ (специальная пенсия, периодическое лечение и санаторный отдых за счет государства, льготы на коммунальные услуги). Но наибольшую поддержку – 57,7% - получил последний вариант ответа: «Все вышеперечисленное (и даже этого не достаточно, чтобы достойно отблагодарить украинских героев)».

К сожалению, сами бойцы, которые сегодня выздоравливают после ранений в госпиталях, практически не желают общаться на эту тему. Кто-то, чтобы не показаться слабым, кто-то – потому что не может сказать ничего хорошего про отношение к ним со стороны государства. К примеру, командир 1-й роты батальона «Донбасс» Тарас Костанчук считает, что к ветеранам люди относятся по-разному, в зависимости от региона проживания. Так, в областях, где чувствуется близость ведения боевых действий, отношение к украинским бойцам лучше, чем в столице. «В Днепропетровске практически везде мы чувствуем, что нам благодарны, в Киеве на нас смотрят с любопытством», - сказал Костанчук.

Кроме того, командир 1-й роты батальона «Донбасс» уверен, что если власть не будет выполнять первоочередные обязательства перед участниками АТО, то она получит серьезные проблемы. «Я знаю, что когда государство не сделает то, что оно должно сделать с этими людьми (участниками боевых действий), не выдаст им удостоверения, пусть там, в течение не недели, а в течение полугода. Так она себе получит такие проблемы, поверьте мне, это будет не афганский синдром, и не будет здесь никакого Майдана, это будет намного хуже, более жестоко, и это люди, которые не боятся смерти… Они уже такое пережили, что им безразлично, куда идти с оружием», - сказал он.

В свою очередь, полковник медицинской службы, директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины Виталий Андронатий отметил, что и армия, и общество, и власть не были готовы к полноценной войне: «Армия находилась в более-менее расслабленном состоянии. Однако это не говорит о том, что она не готовилась». К примеру, по его словам, «военно-медицинская служба была сохранена». «Что удалось сделать до начала войны? Даже еще три года назад медицинская рота состояла из 13-15 человек. Она была недееспособна. Нам удалось сделать нормальный штат медицинской роты, непосредственно в воинском подразделении, которое составляло в мирное время 58 человек», - сообщил он.

По словам Андронатия, это стало отправной точкой, которая в условиях мобилизации позволила укомплектовать роты, которые смогли оказывать медицинскую помощь.

Тем не менее, сегодня бойцы нуждаются как в психологической помощи, так и в хорошо организованной реабилитации. По мнению координатора сопровождения семей погибших ОО «Психологическая кризисная служба» Виктории Кочубей, ветеранам необходимо предоставлять психологическую помощь еще перед возвращением к гражданской жизни. «Им тяжело... Когда они возвращаются, для них этот разрыв – там смерть, страдания, страх, здесь они видят рестораны, улыбки, люди гуляют. Им это тяжело воспринять. Поэтому мы подчеркиваем множество раз, что сразу нельзя бойцов возвращать в гражданскую жизнь», - сказала она.

Как пояснила психолог, нужно дать какой-то период, чтобы бойцы, по крайней мере, несколько дней побывали на турбазах или в санаториях, где бы с ними работали психологи. Если же этого не делать, и сразу вернуть бойца в гражданскую жизнь, он может даже в семье вести себя агрессивно. «К сожалению, такие случаи есть. Они пьют, начинается насилие в семье. Также проявляется замкнутость, отстраненность от семьи, потому что то, что солдат переживает, семья не может знать, и он не может этим поделиться, понимая, что ни дети, ни жена, ни мама этого могут не вынести. Поэтому психологическая помощь является чрезвычайно важной», - объяснила Кочубей.

В свою очередь, председатель Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО Артур Деревянко отмечает немедленную потребность украинских воинов в протезировании. Правда, обязательно в соответствии с медицинскими показателями при наличии волонтерской помощи «По протезированию наших ребят мы готовы, и я считаю, что если есть волонтеры, которые находят средства и готовы помочь, чтобы ребят протезировали за рубежом, то нужно их везти и протезировать. Не просто ждать от государства», - сказал он.

Деревянко прокомментировал заявление премьер-министра Арсения Яценюка о том, что правительство выделит средства, если нужно устанавливать иностранные протезы. «Если премьер-министр говорил, то государство должно это обеспечить. Но, опять-таки, мы не можем взять несуществующие средства из бюджета и прямо сейчас это сделать», - добавил он.

Сами же волонтеры считают необходимым разработать конкретные программы для реабилитации бойцов АТО. По словам координатора «Волонтерской сотни» Натальи Воронковой, за помощью по этому вопросу можно обратиться к израильским специалистам. «Израиль - это страна, которая все время воюет. Там есть специальные психологи, которые высаживаются прямо на поле боя, и они готовы были консультировать (украинцев)... Пусть приедут эти израильские психологи и помогут в разработке конкретных программ», - сказала она.

Как отметила волонтер, речь идет не только о психологической реабилитации, но и о медицинской, социальной, трудотерапии и другом.

УНИАН