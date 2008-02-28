Балогу собирались выгнать из НСНУ?

Вчера из партии "Народный союз `Наша Украина`" (НСНУ) вышел председатель Херсонской облгосадминистрации Борис Силенков. Свой поступок , среди прочего, он объяснил желанием участвовать в создании новой пропрезидентской партии. Официальной реакции со стороны НСНУ вчера не последовало. Господин Силенков стал восьмым представителем НСНУ, поддержавшим инициативу главы секретариата президента Виктора Балоги о создании новой политической силы.

"Коммерсантъ-Украина" отмечает, что дальше интригующих заявлений о создании новой пропрезидентской партии дело пока не пошло. Сейчас политические соратники господина Балоги под любым предлогом избегают разговоров на эту тему. Ничего вразумительного о новой партии не могут сказать и опрошенные лидеры партий блока НУНС. "Подробности политического проекта Виктора Балоги мне неизвестны",– в один голос отвечают они, пишет газета.

"Возможно, к концу недели мы выступим с соответствующим заявлением",– пообещали вчера Ъ в пресс-службе Игоря Криля. Между тем политические соратники главы СП делают все возможное, чтобы интерес СМИ к новому политическому проекту не ослабевал. Подтверждение тому – вчерашнее заявление господина Силенкова. Подобная тактика может свидетельствовать о том, что слова Виктора Балоги о новой партии в действительности нацелены на то, чтобы отвлечь внимание СМИ от настоящих планов главы СП или реальных причин его выхода из партии. Впрочем, на этот счет нет единого мнения. "Думаю, выходом из НСНУ Балога сделал шаг на опережение – 1 марта на заседании совета партии должен был быть рассмотрен вопрос о его исключении",– сказал источник издания в СП. "Цель Балоги – дестабилизировать фракцию НУНС и тем самым создать еще одну преграду на пути принятия программы правительства Юлии Тимошенко",– сказал народный депутат от НУНС, пожелавший остаться неназванным.

Можно утверждать, что поступок господина Силенкова – это только начало процесса выхода губернаторов из партийных рядов. "Арсен Борисович (Арсен Аваков, председатель Харьковской ОГА) объявит о своем решении в субботу, после заседания политсовета партии",– сказала пресс-секретарь губернатора Наталья Станько. Возможно, следующим из губернаторов, решивших выйти из НСНУ, станет глава Днепропетровской ОГА Виктор Бондарь. В эфире "5-го канала" он заявил, что последует примеру главы СП, если на основе блока не будет создана единая партия.

Официальной реакции НСНУ на выход из партии херсонского губернатора вчера не последовало. "Бегут конъюнктурщики. Чего еще от них можно ожидать?" – сказал член президиума НСНУ Александр Третьяков.