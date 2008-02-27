Наша Украина потеряла еще одного партийца

Председатель Херсонской областной организации партии „Народный Союз Наша Украина" Борис СИЛЕНКОВ заявил о своем выходе из НСНУ и призвал остальных партийцев задуматься над перспективами их пребывания в этой партии.

Об этом говорится в обращении Б.СИЛЕНКОВА к коллегам по партии, текст которого передан УНИАН.

“Уважаемые коллеги, я хочу заявить о своем выходе из партии „Народный Союз Наша Украина" и планирую направить свои усилия на участие в создании новой партии из числа пропрезидентских сил. Также призываю вас задуматься о собственных перспективах пребывания в рядах партии, руководство которой не уважает мнения своих однопартийцев”, - в частности, заявил Б.СИЛЕНКОВ.

В своем обращении он отметил, что “блок „Наша Украина - Народная самооборона", который является пропрезидентской политической силой, теряет парламентский вес”, что “заявления депутатов, входящих в блок, являются непредсказуемыми”, а “результаты голосования с участием членов блока – непрогнозируемыми”.

“Это приводит к утрате доверия со стороны политических партнеров. Такое состояние тревожит избирателей, которые на выборах народных депутатов поддержали избирательный блок „Наша Украина - Народная самооборона”, - убежден Б.СИЛЕНКОВ.

При этом он выразил убеждение, что создание единой партии позволит пропрезидентским силам в украинском политикуме сформулировать общую позицию по всем принципиальным вопросам. “Этот позитивный шаг будет способствовать более высокой политической эффективности действий демократической коалиции и повышению влияния новой партии как на парламентские решения, так и на общий политический процесс в государстве”, - считает Б.СИЛЕНКОВ.

При этом он упрекнул руководителей политических сил – участников блока – в том, что до сих пор не сделаны конкретные шаги по созданию единой партии. “Еще в декабре 2007 года основатели блока НУ-НС – руководители 9 политических партий - должны были принять волевое политическое решение о создании партии на базе НУ-НС. Такое слово они давали Президенту, когда формировали избирательный блок на внеочередных выборах. Однако уже на пороге март 2008 года, а процесс объединения на нулевой отметке”, - отметил Б.СИЛЕНКОВ.

Он также выразил сожаление по поводу того, что “даже члены центрального политсовета партии не могут прогнозировать дальнейшее развитие нашей политической силы”.

“Президиум Совета партии Херсонской региональной организации уже обращался к руководству партии по поводу необходимости процесса объединения, но наш голос не был услышан. Напротив, все больше бросаются в глаза проявления деинтеграционных процессов в НУ-НС”, - отметил Б.СИЛЕНКОВ.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля член Политического совета партии «Народный Союз Наша Украина», заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ, председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии, народный депутат Украины Михаил ПОЛЯНЧИЧ, заместитель председателя партии, народный депутат Игорь КРИЛЬ, член Президиума НСНУ, народный депутат Виктор ТОПОЛОВ, член Политсовета партии, народный депутат Оксана БИЛОЗИР и член Политсовета партии, народный депутат Василий ПЕТЁВКА объявили о своем выходе из партии «Народный Союз Наша Украина».

15 февраля о выходе из НСНУ заявил глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА.