Наша Украина потеряет еще одного бойца?

“Народный Союз Наша Украина" может потерять еще одного бойца. Следом за Виктором Балогой партию готов оставить и днепропетровский губернатор Виктор Бондарь.

Претензии у него те же самые, что и у руководителя президентского Секретариата: он уйдет, если на основе НУНС не будет создана единая мощная демократическая сила. Об этом Бондарь сообщил в эфире 5-го канала.

«Сегодня Виктор Иванович озвучил позицию, что если прошло такое время, - уже почти полгода с выборов, - и никто ничего не сделал по реальному объединению такого количества партий на базе которых был создан блок, то наверно есть недоразумение и нужно думать что дальше делаем. Если я сейчас не увижу реальных перемен в среде "Нашей Украины" я поступлю так же. Я чувствую, что дальше нет возможности двигаться в том проекте, у которого нет будущего", заявил Виктор Бондарь.