Порошенко: восточная граница Украины, которая может стать восточной границей ЕС, должна быть надежно защищена

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил сегодня в Киеве во время проверки готовности пограничных подразделений к выполнению мероприятий в рамках реализации мирного плана.

«Сегодня, когда наш восточный рубеж в будущей близкой перспективе должен стать восточной границей Европейского Союза, очень актуально, чтобы он был защищен самыми современными средствами и методами”, - сказал Порошенко.

«Сегодня, когда наша восточная граница в будущей, близкой перспективе должна стать восточной границей Европейского Союза, очень актуально, чтобы она была защищена самими современными средствами и методами”, - сказал Порошенко.

Он отметил, что это вопрос не только безопасности Украины, а это вопрос общеевропейского веса. По его словам, оперативная обстановка на востоке, угроза на крымском и южном направлениях нуждаются в надежной сверхмощной системеохраны границы.

По убеждению президента, надежным звеном в этой системе должны быть профессиональные и очень хорошо подготовленные пограничники.

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“Стратегические вызовы в международной обстановке, новые вызовы и задачи, которые появились перед пограничниками, перед пограничной службой Украины, нуждаются не только в технической мобилизации, нуждаются не только в новом оружии, я уверен, нуждаются в новых людях с новыми подходами”, - сказал Порошенко.

Он обратил внимание на то, что тотальный кризис государственных институтов положил на плечи пограничников чрезвычайно тяжелое бремя. При этом он выразил уверенность, что предпринимаемые меры Украинского государства значительно улучшат и финансовое, и материально-техническое обеспечение украинских пограничников.