Яценюк имеет высокие шансы сохранить премьерский пост после выборов - эксперт

Об этом заявил политолог, директор Центра общественных отношений Евгений Магда.

По мнению эксперта, Арсений Яценюк имеет хороший послужной список и легко находит общий язык с западными лидерами. «Правда, условием для продолжения премьерства может стать переформатирование Правительства, поскольку «фронтовики» вряд ли создадут единоличное парламентское большинство», - отметил Евгений Магда.

Он подчеркнул, что на пользу Яценюку могу сыграть нежелание многих политиков «сгореть» на посту премьера, который больше напоминает электрический стул. Политолог оценивает вероятность назначения лидера «Народного фронта» главой нового Правительства выше средней.

Вместе с тем Евгений Магда выразил сомнение относительно назначения на должность премьер-министра лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко. «Формат отношений с Президентом и уровень популярности политической силы не способствует тому, чтобы оценить вероятность назначения Юлии Тимошенко премьером как высокую», - отметил политолог.

Не выше, чем среднее, он оценивает возможность назначения на должность Главы правительства представителя Блока Петра Порошенко Владимира Гройсмана. По мнению Магды, при условии назначения Гройсмана Порошенко будет иметь в своих руках полную концентрацию власти, за что ему сложно будет избежать сравнения с Виктором Януковичем.

Небольшие шансы на назначение Главой правительства эксперт видит для лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко. Он имеет репутацию человека со сложным характером и слабой склонностью к компромиссам, что не является лучшей чертой для управления исполнительной ветвью власти.

В Радикальной партии Олега Ляшко просто нет реального кандидата на должности Главы правительства, считает политолог. Вместе с тем поведение этой политической силы исключает возможность привлечения кандидата со стороны.

«В любом случае главу Правительства новому парламенту надо будет утверждать быстро, без раскачки. Главе Кабмина не нужны публичные конфликты с президентом, но произойдут в случае рычаги влияния на депутатский корпус», - подытожил директор Центра общественных отношений.