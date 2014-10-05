Двух бойцов "Айдара" обвиняют в незаконном лишении свободы
Двум бойцам батальона "Айдар", которые задержали и этапировали "заместителя министра здравоохранения ЛНР" Павла Малыша, предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы.
Об этом сказал главный военный прокурор Анатолий Матиос журналистам на военном полигоне в Харьковской области.
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"Статья 146 - незаконное лишение свободы. Но там будет дополнительная квалификация по другим статьям особой части Уголовного кодекса", - отметил Анатолий Матиос.
Как сообщал УНИАН, 4 октября милиция задержала двух бойцов батальона "Айдар", которые перевозили для передачи правоохранителям Павла Малыша, бывшего "заместителя министра здравоохранения" террористической организации "ЛНР". В ночь на 5 октября Печерский райсуд Киева принял решение отпустить двух бойцов батальона "Айдар" под залог.