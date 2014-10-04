Бойцов "Айдара", этапировавших террориста из ЛНР, задержала милиция

Об этом в своем Facebook сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

По его информации, Малыш был задержан бойцами батальона "Айдар" в Луганской области.

"Малыш действительно был назван в июне месяце "заместителем Министра здравоохранения ЛНР", но к исполнению обязанностей не приступил и покинул Луганск. Сам Малыш и его семья с июня этого года в Луганске не живут (снимают квартиру в Киеве). В конце сентября он был приглашен новым руководством Луганской ОГА на встречу для определения возможности его работы по восстановлению системы здравоохранения той части Луганской области, которая осталась под контролем", - цитирует Геращенко "Украинская Правда".

3 октября около 17:00 жена Малыша сделала заявление в милицию о том, что ее муж был похищен неизвестными в масках с оружием: "Муж позвонил ей по телефону и сказал, что его привезут в Киев и заедут домой".

"Милиция должна реагировать на все заявления граждан о похищении граждан, как и на любое другое преступление. Когда бойцы "Айдара" вместе с Малышом приехали в его квартиру в Киеве, они были задержаны милицией и вместе с Малышом доставлены в Голосеевское РОВД", - сообщил Геращенко.

При этом он уточнил, что Малыш при этом был в невменяемом состоянии, так как перед транспортировкой из Луганской области ему дали выпить значительную дозу крепких спиртных напитков".

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Также Геращенко сообщил, что говорил с комбатом батальона "Айдар" Сергеем Мельничуком, который заявил, что бойцы "Айдара" задерживали Малыша по согласованию с руководством СБУ в Луганской области и что он "дал показания о сепаратизме, и о том что он ездил в Крым и получал там какие-то задачи".

"На мой вопрос, было ли поручение СБУ бойцам батальона "Айдар" этапировать Малыша в Киев, Мельничук ответил утвердительно", - добавил Геращенко.

По его данным, сейчас оба бойца "Айдара" находятся в изоляторе временного содержания и имеют статус временно задержанных лиц. Малыш также задержан до выяснения всех обстоятельств дела.

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"Их дальнейшую судьбу в течении 72 часов должна определить военная прокуратура и СБУ. Если все, что сказал комбат "Айдара" верно, ... Луганская СБУ должна подтвердить военной прокуратуре, что операция по этапированию Малыша была согласованной операцией СБУ и батальона "Айдар", и военная прокуратура обязана принять меры по освобождению бойцов "Айдара", как лиц которые обеспечивали этапирования преступника по согласованию с СБУ ", - заявил советник главы МВД.

При этом он уточнил, что к обоим бойцоам Айдара был допущен адвокат, который подтвердил, что в отношении них не применялось никакого насилия и побоев.

"В случае если в милицию поступает сообщение о преступлении, то милиция сначала должна предотвратить преступление или расследовать его, а потом разбираться - это похищение человека или его задержания в рамках Закона", - подчеркнул Геращенко.