Задержанных бойцов "Айдара" суд отпустил под залог

На заседании избиралась мера пресечения для бойцов - Валерия Гаврилова и Андрея Ревуцкого, которым инкриминировали похищение человека - одного из лидеров сепаратистов Луганской области Павла Малыша, сообщает Громадське ТБ.

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Уполномоченному по особо важным делам Военной прокуратуры не хватило аргументов в пользу меры пресечения в виде заключения под стражу, в результате чего, обоих "айдаровцев" по очереди выпустили под залог прямо в зале суда.

Андрею Ревуцкому и Валерию Гаврилову придется внести залог в течение 5 дней. Судья установил залог в 20 минимальных зарплат, или 24 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, 4 октября советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что в Киеве милиция задержала двух бойцов батальона "Айдар" вместе с "заместителем министра здравоохранения ЛНР" Павлом Малышом