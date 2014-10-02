Докладчиком ПАСЕ по украинско-российскому конфликту стала депутат от Чехии

Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на участников заседания комитета. По итогам голосования докладчиком назначена чешский депутат Кристина Зеленкова.

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Она будет готовить проект доклада, который должен быть рассмотрен ассамблеей в следующем году.

Напомним, что теперешняя власть Чехии известна недружественными заявлениями относительно Украины в контексте конфликта с Россией. Однако Кристина Зеленкова относится не к правящей социалистической партии, а к правоцентристской ANO.

В ПАСЕ уже есть докладчики по Украине, которые работают в Мониторинговом комитете. Но поскольку в данном случае речь идет о вооруженном конфликте двух государств-членов Совета Европы, было принято решение готовить отдельный доклад, пояснил собеседник "ЕвроПравды".

Между тем в ПАСЕ избегают упоминаний об "украинско-российском конфликте" в официальных документах. Поэтому формальное название доклада звучит как "Политические последствия кризиса в Украине".