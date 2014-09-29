Россия не собирается платить взнос в Совет Европы за весь следующий год

Этот вопрос может быть решен в декабре, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-спикера Совета Федарации РФ Ильяса Умаханова.

Напомним, на апрельской сессии ПАСЕ приняла в отношении России жесткую резолюцию в связи с вторжением в Украину и ввела ряд санкций в отношении российской делегации. В частности, парламентариям из РФ запрещено до конца года принимать участие в голосовании, участвовать в президентском комитете и Бюро ассамблеи, а также участвовать в миссиях наблюдателей на выборах в различных странах.

Члены делегации РФ в ответ заявили, что Россия также может принять ряд ответных мер, например, затребовать вернуть взнос в ассамблею, который превышает 22 миллиона евро.

Читайте такжеG7 отменяет встречу в Москве и саммит в Сочи"Задача вернуть взнос не стояла, поскольку это предусматривает долгие судебные тяжбы. Но ситуация, которая сложилась, заставила нас в целом пересмотреть наши подходы. Российская Федерация уже не будет перечислять весь свой взнос в начале года на весь годовой период", - сказал Умаханов.

По его словам, технология перечисления средств теперь будет иной, отражающей реальное участие российской делегации в тех или иных мероприятиях, и отвечающей рациональному и разумному расходованию средств. По словам вице-спикера СФ, этот вопрос может быть решен в декабре, накануне перечисления средств.

По словам Умаханова, такое решение может быть принято, "размышления на эту тему есть". Он пояснил, что существующий взнос — это выплаты РФ в Совет Европы, которые предполагают работу и в парламентском формате.