У аэропорта в Донецке продолжаются бои

Об этом сообщается на сайте Донецкого горсовета.

"По состоянию на 13.30 обстановка в городе напряженная. Боевые действия ведутся в районе аэропорта и Путиловского путепровода. Из-за обстрелов в Киевском районе были обесточены 7 подстанций. Таким образом, без электроснабжения в Донецке остаются 23 подстанции. Изменена схема движения автобусов 73. Они следуют только до остановки "Ветка", - отмечается в сообщении.

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