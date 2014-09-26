Мэр Мариуполя поручил охранять помещения волонтерских организаций

Об этом он сказал на заседании Штаба территориальной обороны города.

Кроме того, Хотлубей поставил перед мариупольскими правоохранителями задание расследовать поджог офиса одной из волонтерских организаций Мариуполя.

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По его словам, следствие должно быть проведено оперативно, а виновные должны быть наказаны по всей строгости закона.

Как известно, в ночь на пятницу в Мариуполе сгорело помещение, в котором располагалась общественная организация "Координационный центр патриотических сил "Новый Мариуполь".