Из Facebook исчезла группа для поиска погибших российских солдат "Груз 200"

19:51, 23 сентября 2014
Мир
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Группа "Груз 200 из Украины в Россию" была удалена из социальной сети Facebook.

REUTERS

Об этом сообщил журналист Роман Бурко, ссылаясь на сообщение модератора группы Елены Васильевой.

"Только что Фейсбук сообщил, что удалил группу "Груз-200 из Украины в Россию". Я прошу каждого, кто прочитает это сообщение не полениться и написать жалобу админам Фейсбука с требованием восстановить группу", - говорится в сообщении Васильевой, которое цитирует Бурко. Также он назвал ее "самой мощной группой в ФБ, демонстрирующей факты российского вторжения в Украину".

По состоянию на 19:45 по Киеву страница группы недоступна.

Ранее Васильева сообщала, что количество погибших в войне против Украины российских военных превысило 3,5 тысячи

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