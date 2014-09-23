Из Facebook исчезла группа для поиска погибших российских солдат "Груз 200"

Об этом сообщил журналист Роман Бурко, ссылаясь на сообщение модератора группы Елены Васильевой.

"Только что Фейсбук сообщил, что удалил группу "Груз-200 из Украины в Россию". Я прошу каждого, кто прочитает это сообщение не полениться и написать жалобу админам Фейсбука с требованием восстановить группу", - говорится в сообщении Васильевой, которое цитирует Бурко. Также он назвал ее "самой мощной группой в ФБ, демонстрирующей факты российского вторжения в Украину".

По состоянию на 19:45 по Киеву страница группы недоступна.

Ранее Васильева сообщала, что количество погибших в войне против Украины российских военных превысило 3,5 тысячи.