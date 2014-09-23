Из Facebook исчезла группа для поиска погибших российских солдат "Груз 200"
19:51, 23 сентября 2014Мир
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Группа "Груз 200 из Украины в Россию" была удалена из социальной сети Facebook.
REUTERS
Об этом сообщил журналист Роман Бурко, ссылаясь на сообщение модератора группы Елены Васильевой.
"Только что Фейсбук сообщил, что удалил группу "Груз-200 из Украины в Россию". Я прошу каждого, кто прочитает это сообщение не полениться и написать жалобу админам Фейсбука с требованием восстановить группу", - говорится в сообщении Васильевой, которое цитирует Бурко. Также он назвал ее "самой мощной группой в ФБ, демонстрирующей факты российского вторжения в Украину".
По состоянию на 19:45 по Киеву страница группы недоступна.
Ранее Васильева сообщала, что количество погибших в войне против Украины российских военных превысило 3,5 тысячи.
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