На территории Украины не будет никаких миротворческих контингентов - президент (видео)

16:54, 25 сентября 2014
Политика
9 0

По словам Порошенко, опыт применения миротворческих контингентов в Приднестровье и в других замороженных конфликтах привел к тому, что государства теряют контроль над этой территорией.

Фото УНІАН

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что на территории Украины никаких миротворческих контингентов не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

Читайте такжеПорошенко: Груз из России - интервенция, а не гуманитарная помощь

”Не будет никаких миротворческих контингентов, потому что опыт применения миротворческих контингентов в Приднестровье и в других замороженных конфликтах привел к тому, что государства теряют контроль над этой территорией. На территории Украины никаких миротворческих контингентов не будет. Точка”, - подчеркнул Порошенко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter