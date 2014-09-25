На территории Украины не будет никаких миротворческих контингентов - президент (видео)
16:54, 25 сентября 2014Политика
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По словам Порошенко, опыт применения миротворческих контингентов в Приднестровье и в других замороженных конфликтах привел к тому, что государства теряют контроль над этой территорией.
Порошенко объяснил, почему не поддерживает введение
миротворцев на территорию Украины / Фото УНІАН
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что на территории Украины никаких миротворческих контингентов не будет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.
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”Не будет никаких миротворческих контингентов, потому что опыт применения миротворческих контингентов в Приднестровье и в других замороженных конфликтах привел к тому, что государства теряют контроль над этой территорией. На территории Украины никаких миротворческих контингентов не будет. Точка”, - подчеркнул Порошенко.
Президент убежден, что миротворческие контингенты в Украине не нужны
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