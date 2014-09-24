Яценюк сегодня встретится с генсеком ООН и выступит перед Генассамблеей

Ожидается, что выступление Яценюка перед Генассамблеей состоится во второй половине дня, сообщает Центр новостей ООН.

В общей сложности перед ее участниками с докладами выступят около 140 глав государств и правительств, а также министры иностранных дел и главы делегаций на другом уровне.

Кроме того, перед началом общих дебатов Генеральный секретарь ООН представит государствам-членам ООН свой ежегодный доклад о работе Организации.

Читайте такжеООН: на Донбассе погибли более 3,5 тысяч человекВ этом докладе Пан Ги Мун отметил, что события в Украине, Сирии и других частях мира углубили разногласия между государствами-членами по вопросам содействия международному миру. По его словам, геополитическая напряженность отразилась также на спорах, касающихся морской акватории и киберпространства.

В планах Яценюка также встреча с генсеком ООН, на которой будет обсуждаться ситуация на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Нью-Йорке открывается общеполитическая дискуссия 69-й сессии Генассамблеи ООН.