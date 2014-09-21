Территория, подконтрольная украинским военнослужащим, увеличилась - президент



Об этом глава государства заявил в интервью журналистам украинских телеканалов.

”Если вы посмотрите на линию соприкосновения, которая должна быть обнародована через соответствующее представление в Верховной Раде, вы увидите, что линия соприкосновения значительным образом передвинулась, и украинские войска займут позиции, которые были утрачены в конце августа, которые были потеряны вдоль реки Кальмиус”, - сказал Порошенко.

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По его словам, в том числе, по реке Кальмиус будет возведен рубеж обороны.

”По площади, территории, которые будут заняты украинскими войсками, мы существенно завоевали территорию, в сравнении с 5 сентября, - время подписания Минского протокола”, - подчеркнул Порошенко.