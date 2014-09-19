Участники АТО будут иметь приоритет среди желающих служить в LITPOLUKRBRIG - Гелетей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр обороны Украины Валерий Гелетей журналистам.

”Приоритет будут иметь те, которые были в зоне АТО”, - сказал он.

По словам министра, военнослужащие, которые захотят служить в этой бригаде, должны иметь соответствующий опыт и пройти конкурс.

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Гелетей отметил, что группа из почти 500 военных, которые войдут в состав ЛитПолУкрбрига, станут ”ядром”, на базе которого будет формироваться новое современное украинское войско.

Он напомнил, что украинская власть хочет формировать свою армию по образцу НАТО, которая, по его словам, сегодня имеет самые высокие стандарты.

”Стандарты НАТО высокие - это наш ориентир и наше будущее”, - сказал министр.