В Раде объяснили, кто определяет границы территорий с особым статусом

В Комитете Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления отметили, что согласно принятому парламентом закону "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", границы таких территорий определяет руководитель Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.

Об этом сказали в комментарии корреспонденту УНИАН представители указанного комитета.

В комитете отметили также, что сегодня, 18 сентября, этот закон передан на подпись председателю парламента.

Читайте такжеЗакон об особом статусе некоторых районов Донбасса позволит сохранить жизнь - депутатВ то же время, как сообщили УНИАН в пресс-службе лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, внефракционный народный депутат, глава избирательного штаба партии Олег Канивец заявил, что с законом "творятся непонятные метаморфозы".

"Каким-то странным образом в окончательной версии закона изменилось определение того, кто определяет границы территории, на которой должен действовать этот закон. В первоначальном варианте это была Верховная Рада Украины. В том варианте, который доступен на парламентском сайте, это - руководитель Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины", - отмечает Канивец.

Таким образом, считает он, "антитеррористическая операция в Донецкой и Луганской областях Украины продлится три года, на время действия закона".

Читайте такжеБоевики подошли вплотную к Дебальцево"По состоянию на сегодня никто не знает точных границ АТО, и, соответственно, сколько средств нужно для внедрения этого закона. Судьбу городов, сел и целых районов теперь на свое усмотрение будет определять один человек, который назначается на должность президентом Украины. Захочет - включит район в зону АТО, захочет - исключит. Если в Верховной Раде так легко меняется текст принятого Закона, то ее председатель должен за это ответить. Потому что завтра мы можем не узнать любой другой закон, даже Конституцию Украины", - считает депутат.

Он подчеркнул, что "нужно провести тщательное расследование этого факта и сделать все, чтобы такое законодательное шулерство не могло состояться в принципе".

Как сообщал УНИАН, 16 сентября ВР приняла президентские законы "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и "О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей".

Закон об особом статусе отдельных районов на Донбассе предусматривает особый порядок самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей сроком на три года, а также проведение внеочередных местных выборов в этих регионах 7 декабря этого года.

Кроме того, законом предусмотрена возможность создания городских, поселковых, сельских советов из числа граждан Украины, постоянно проживающих в соответствующих населенных пунктах, на добровольных началах отрядов народной милиции, на которые возлагается реализация задачи по охране общественного порядка в населенных пунктах отдельных районов и реализующие полномочия, предусмотренные для них законами Украины, осуществления координации деятельности таких отрядов по охране общественного порядка в населенных пунктах отдельных районов соответствующим сельским, поселковым, городским головой и т.д.".