Европейские ценности vs российские "духовные скрепы"

Владимир Путин, в ответ на санкции Запада, с крейсерской скоростью пытается запретить все европейское в России. Начал он, как водится, с продуктов питания и алкоголя – российским гурманам предложили ограничиться товарами российского производства. В ответ же на очередной пакет санкций, хозяин Кремля готов оставить российских модников без европейской одежды, а автолюбителей – без продуктов европейского автопрома.

Читайте такжеThe Guardian: Как закрыть дверь за Путиным?Но действительно ли Путин отказывается от всего, что связано с Европой? Отнюдь, ведь он разворачивает масштабную кампанию по поиску новых соратников в ЕС, которые в любой момент будут готовы оказать всестороннюю поддержку его идеям и дорисовать «карту России» в нужном направлении.

Маневры Путина

В последнее время российский президент все активнее подчеркивает свое дистанцирование от Европы. Тем временем, все дальше от Старого Света уходит не сам хозяин Кремля, а простые россияне, ставшие заложниками ситуации. Такое поведение вполне прогнозируемо, особенно, на фоне позорного изгнания РФ из G8 (которая теперь снова G7), введения нескольких пакетов санкций, критической ситуации с передачей французских «Мистралей» и более чем негативного отношения европейского сообщества к российскому президенту лично и проводимой им политике.

Вместе с тем, все более интересными становятся маневры Путина, направленные на поиск политических союзников в Европе. Несмотря на то, что в РФ проводится активная политика убеждения граждан в «неправильности и ненужности» всего европейского (нерусского), соратники в странах ЕС нужны верхушке Кремля как никогда.

Читайте такжеSüddeutsche Zeitung: Путин серьёзно угрожал ЕвропеЕще полгода назад представители европейского политикума были более сдержаны в своих спичах, выступая с определенной оглядкой на энергетическую зависимость своих стран от России. Сейчас же европейцы видят себя скорее заложниками российских энергоресурсов, а не просто их потребителями. Риторика в адрес Путина становится жестче, а объединение Европы под эгидой европейских ценностей проходит как никогда быстро.

Именно на волне объединения европейских политических сил в ответ на путинскую политику, на арену выходят те европейские партии, отдельные политики и общественные деятели, которые пользуются у себя на родине заслуженно низкими рейтингами. А, иногда, и вовсе являются наименее популярными среди своих сограждан (за исключением разве что Франции и Венгрии, где Кремль использует влияние правых сил, имеющих достаточный вес благодаря тонко выстроенной игре на слабых местах электората). Именно такие политические силы становятся «друзьями Кремля». И именно за счет таких, зачастую, праворадикальных партий, видится развитие пророссийского движения в Европе.

Европейские друзья Кремля

Европейцам было предложено закрепить узы дружбы на Научно-конгрессном мероприятии «Русский национальный форум», запланированном в Санкт-Петербурге на 3-4 октября. Конечно, столь громкое название должно было подчеркнуть величие события, но вызывает лишь очередную усмешку, как, впрочем, все, что связано с подготовкой форума. При заявленном количестве участников – более 1500 человек – уже сегодня красной линией подчеркивается присутствие на нем европейских политиков.

Организаторов форума особенно радует факт возможного посещения мероприятия европарламентариями, что, пожалуй, должно было бы насторожить представителей ЕС. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что в Москве большинство из приглашенных «иностранных специалистов» чувствует себя как дома. Среди приглашенных европейцев - представители венгерской партии «Йоббик», греческой «Золотой зари» и «Австрийской партии свободы». Несмотря на наличие определенного количества мест в Европарламенте, деятельность этих партий на благо единой Европы вызывает сомнения.

Так, венгерская партия «Йоббик» известна не только своим «милозвучным» названием, а, скорее, тем, что ее чаще всего описывают как неофашистскую, неонацистскую, расистскую и антисемитскую политическую силу. Именно членов этой партии власти Венгрии обвиняли в шпионаже в пользу Москвы. Так, генеральная прокуратура Венгрии завела дело на Бела Ковача (третий номер в списке партии), который за последнее время «отличился» не единожды: побывал наблюдателем на незаконном референдуме в Крыму, в очередной раз выступил с антицыганской риторикой в Венгерском Парламенте и установил более чем тесные связи с российскими спецслужбами.

Что касается греческой «Золотой зари», также приглашенной на форум, ситуация почти тривиальная: это неофашистская и неонацистская партия, которая неоднократно декларировала свое желание укрепить связи с РФ. При этом репутация у членов партии в Греции довольно сомнительная, ведь сама политсила характеризирует себя как «народное националистическое движение» и «бескомпромиссные националисты».

Еще одни друзья Путина - «Австрийская партия свободы» – ультраправая националистическая партия, которая, в отличие от других политических объединений подобного толка, пользуется большим авторитетом в Австрии. В первую очередь, это стало возможным благодаря проводимой ими политике усиления борьбы с преступностью и поддержке института семьи. Кстати, именно сотрудничество с РФ пошатнуло стабильный рейтинг этой партии, ведь осуждение ее лидером Хайнцем-Кристианом Штрахе антироссийских санкций Евросоюза, а также требование немедленной отмены эмбарго против России, вызвало волну недоумения среди австрийцев, выступающих за поддержку территориальной целостности и независимости Украины.

Патриотизм или…?

Учитывая особенности политических взглядов и партийной деятельности приглашенных на форум европейских политиков, акценты мероприятия кажутся вполне прогнозируемыми. Официальная «миссия» форума – «учреждение движения по объединению национально ориентированных сил Европы». На фоне последних событий это звучит как насмешка над европейскими и общечеловеческими ценностями. Страна-организатор мероприятия осуществляет грубое вмешательство во внутреннюю политику другого государства - Украины, шантажирует европейские страны энергоносителями и при этом говорит об объединении с себе подобными.

Президент РФ не прочь в очередной раз поговорить о патриотизме, национально ориентированном государстве, интересах нации и народа. Ведь одной из заявленных задач форума стала «выработка нового позитивного значения понятия «национализм». А для этого ему необходимо убедить собравшихся, в том числе, европейских ультраправых политиков, что только понятие российского патриотизма является истинным.

Владимир Путин, очевидно, не стремится к разрешению созданных им же конфликтов. Все, что нужно верхушке Кремля, – это отмена санкций и отвлечение внимания представителей ЕС от российско-украинской проблемы, в особенности от РФ, как страны-агрессора. Как нельзя лучше для таких целей подходит стратегия расшатывания внутриполитической ситуации в ЕС. Именно поэтому Путин очень избирательно подошел к тому европейскому, от чего следует отказаться или же, наоборот, начать относиться более приветливо.

Объединяя вокруг себя европейские политические партии, исповедующие взгляды неофашистов, неонацистов, расистов и антисемитов, президент России наглядно демонстрирует процесс создания пророссийского лобби в странах ЕС. И процесс этот, как ни странно, в последнее время стал происходить вск активнее и без малейшего сопротивления со стороны ведущих европейских политиков. В то время как европарламентарии упорно закрывают глаза на действия Кремлевской верхушки, она расширяет свои сферы влияния, консолидируя под своим флагом «настоящих европейских патриотов», которые, прикрывшись российским триколором, готовы проверить на прочность жизнеспособность Евросоюза.

Александра Засморжук, Евгений Матюшенко