Порошенко 16-18 сентября посетит Канаду и США

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебийнис.

По его словам, во время визита запланированы переговоры Порошенко с премьер-министром Канады, встреча с генерал-губернатором Канады, выступление президента Украины на совместном заседании Палаты общин и Сената Канады, встреча с представителями украинской диаспоры.

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В ходе визита в США 17-18 сентября запланированы переговоры украинского президента с президентом США Бараком Обамой встречи с вице-президентом США Джо Байденом и государственным секретарем США Джоном Керри.

Также запланировано выступление президента Украины на совместном заседании обеих палат Конгресса США.

“Проведение визитов президента Украины к США и Канады будет способствовать усилению поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, расширению технической и другой помощи Украине, в частности в контексте стабилизации ситуации на Донбассе”, - сказал Перебийнис.