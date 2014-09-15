Под Донецком группа ОБСЕ попала под обстрел – СМИ

Об этом сообщил РИА Новости представитель организации.

"В районе Кировского под обстрел попала группа из пяти человек. Никто не пострадал. Поврежден автомобиль", – сказал собеседник агентства.

По словам представителя организации, возле автомобиля наблюдателей ОБСЕ разорвалось 19 минометных выстрелов.

"В районе Кировска возле нашей машины разорвалось 19 снарядов от миномета", – сказал он.

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В автомобиле, который уже доставили в Донецк, свыше десяти отверстий, пробитых осколками.

Представитель ОБСЕ добавил, что миссия останется в Донецке. "С нами есть специалист по безопасности, который решает такие вопросы, и мы ежедневно будем согласовывать с ним свои действия", – сказал он.