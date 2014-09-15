Под Донецком группа ОБСЕ попала под обстрел – СМИ
Группа наблюдателей ОБСЕ попала под обстрел под Донецком
Об этом сообщил РИА Новости представитель организации.
"В районе Кировского под обстрел попала группа из пяти человек. Никто не пострадал. Поврежден автомобиль", – сказал собеседник агентства.
По словам представителя организации, возле автомобиля наблюдателей ОБСЕ разорвалось 19 минометных выстрелов.
"В районе Кировска возле нашей машины разорвалось 19 снарядов от миномета", – сказал он.
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В автомобиле, который уже доставили в Донецк, свыше десяти отверстий, пробитых осколками.
Представитель ОБСЕ добавил, что миссия останется в Донецке. "С нами есть специалист по безопасности, который решает такие вопросы, и мы ежедневно будем согласовывать с ним свои действия", – сказал он.