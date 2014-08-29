На Луганщине силовики уничтожили около 40 боевиков и захватили миномет

Об этом сообщает батальон "Луганск" на своей странице в Facebook.

"Батальон ПСМОН «Луганск-1» совместно со спецподразделением ВВ «Омега» и спецподразделением ВВ «Ягуар» провели зачистку ряда населенных пунктов Славяносербского района, а также село Крымское и Сокольники", - говорится в сообщении.

Читайте такжеУ Луганську бойовики 6 разів з "Градів" атакували позиції сил АТО - активістТакже отмечается, что возле реки Северский Донец в ходе боя был уничтожен один миномет террористов, еще один захватили.

"При поддержке техники БТР-3, БТР-4 было уничтожено до 40 боевиков", - добавили военные.

Как отмечается в сообщении, потерь с украинской стороны нет.