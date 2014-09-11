ОБСЕ запустит в небо над Донбассом собственные беспилотники

Об этом заявил председатель ОБСЕ и президент Швейцарии Дидье Буркхальтер, передает "Голос Америки".

Буркхальтер, охарактеризовавший ситуацию в Украине как нестабильную, отметил на форуме ОБСЕ в Праге, что организация направила в Донецкую и Луганскую области 70 экспертов для наблюдения за перемирием между украинскими войсками и пророссийскими сепаратистами, причем миссия стремительно расширяется.

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"В настоящее время идет обсуждение возможности скорейшего использования беспилотников как вклада стран-участниц ОБСЕ в мониторинговую схему. Принадлежащие ОБСЕ беспилотники также будут развернуты в ближайшее время", - рассказал он.

В свою очередь, как пояснил официальный представитель ОБСЕ Шив Шарма, в конце сентября или в начале октября организация отправит в Украину первые два беспилотника, а затем будут выделены еще несколько. По его словам, летательные аппараты изготовит австрийская компания Schiebel.

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Следует отметить, что отправка беспилотников является частью плана по расширению миссии ОБСЕ в Украине.