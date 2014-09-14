«Блок Петра Порошенко» готов сотрудничать с «Батькивщиной» и «Народным фронтом» - Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко заявил в ходе ІІ этапа внеочередного съезда партии «Блок Петра Порошенко».

«Мы будем сотрудничать с «Народным фронтом» Яценюка с «Батькивщиной» Тимошенко, с другими демократическими силами, с представителями гражданского общества, с делегатами АТО и евромайданом всей страны. Мы готовы дружить со всеми, кто будет голосовать и работать в парламенте во имя европейского будущего и сильной армии», - сказал он.Читайте такжеКличко возглавит список “Блока Петра Порошенко" на выборах в ВР

Луценко добавил, что на мажоритарных округах они готовы согласовывать кандидатуры со всеми, чтобы «ни один коммунист и регионал не мог проскочить под купол Верховной Рады».