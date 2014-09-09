В МИД назвали фарсом будущие парламентские выборы в оккупированном Крыму

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис на брифинге.Читайте такжеВ оккупированном Крыму отменили выборы мэров и создали 25 округов для выборов Госсовета

"Россия продолжает углублять беззаконие, запланировав проведение на полуострове 14 сентября так называемых «выборов» в «Госсовет» - нелегитимный и никем не признанный орган. Уже очевидно, что эти выборы будут ничем иным, как фарсом, а их результаты - никчемными", - сказал он.