В МИД назвали фарсом будущие парламентские выборы в оккупированном Крыму
15:22, 09 сентября 2014Политика
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Россия продолжает углублять беззаконие, запланировав проведение 14 сентября выборов в нелегитимный и никем не признанный орган - "Государственный совет Республики Крым".
Россия продолжает углублять беспредел - МИД / uainfo.org
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис на брифинге.Читайте такжеВ оккупированном Крыму отменили выборы мэров и создали 25 округов для выборов Госсовета
"Россия продолжает углублять беззаконие, запланировав проведение на полуострове 14 сентября так называемых «выборов» в «Госсовет» - нелегитимный и никем не признанный орган. Уже очевидно, что эти выборы будут ничем иным, как фарсом, а их результаты - никчемными", - сказал он.
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