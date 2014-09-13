В Краматорске создадут добровольческие отряды для защиты города от боевиков

В Краматорске участники Веча, которое состоялось 13 сентября, приняли решение создать создать штаб территориальной обороны для защиты города, передает 5 канал.

На акции присутствовали в том числе и те, кто с мая 2014 года держал оборону Краматорска. Это, в частности, бойцы 8 полка спецназначения. Перед людьми выступил офицер полка Павел Балов.

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Решено, что штаб территориальной обороны будет заниматься созданием отряда теробороны в согласовании с силовиками и Донецкой ОГА.

Также в Краматорске отметили День освобождения Донбасса от нацистов во время Второй мировой войны. Участники акции провели автопробег в честь освободителей и поздравили ветеранов.