В Краматорске создадут добровольческие отряды для защиты города от боевиков

22:06, 13 сентября 2014
Политика
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Штаб территориальной обороны будет заниматься созданием отряда теробороны в согласовании с силовиками и Донецкой ОГА.

фото Александр Аргат

В Краматорске участники Веча, которое состоялось 13 сентября, приняли решение создать создать штаб территориальной обороны для защиты города, передает 5 канал. 

На акции присутствовали в том числе и те, кто с мая 2014 года держал оборону Краматорска. Это, в частности, бойцы 8 полка спецназначения. Перед людьми выступил офицер полка Павел Балов. 

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Решено, что штаб территориальной обороны будет заниматься созданием отряда теробороны в согласовании с силовиками и Донецкой ОГА.

Также в Краматорске отметили День освобождения Донбасса от нацистов во время Второй мировой войны. Участники акции провели автопробег в честь освободителей и поздравили ветеранов.

Видео Oleksandr Argat
Видео 5 канал
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