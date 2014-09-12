В Европарламенте считают, что Россия может разрешить конфликт в Украине военным методом

Такое мнение высказала президент партии "зеленых" в Европейском парламенте Ребекка Хармс на брифинге в Киеве.

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"Я признаю, что я не хочу военного решения в Украине, но я вижу, что Россия хочет военного решения, и очевидно, что она близка к тому, чтобы найти, получить это решение", - заявила она.

"Я хочу быть более адекватной среди европейских политиков. Это поможет нам встать лицом перед адекватными санкциями или другими мерами", - сказала Ребекка Хармс.

Она отметила, что самый "срочный вопрос, над которым сейчас стоит работать, - это энергетическая безопасность во всех странах, включая Украину, поэтому солидарность, особенно в контексте поставок энергоносителей, сделает лучшим основание для всех санкций, которые обсуждались до этого времени".