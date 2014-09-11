Боевики жесточайше относятся к пленным бойцам добровольческих батальонов

Они морально не готовы рассказывать о жизни в плену. Говорят лишь, что трудно было поверить, что окажутся на свободе живыми, сообщает ТСН.

Среди освобожденных подполковник Владимир Сахневич, которого террористы заставили идти на "параде" военнопленных в Донецке 24 августа. У него сломана нога.

Боец батальона "Донбасс" Валентин попросил не показывать его лицо, ведь к бойцам добровольческих батальонов у боевиков жестокое отношение. Говорит, что много его собратьев до сих пор в плену.

"Там именно с нашего батальона еще сто человек сидят в подвале СБУ. Нас считают наемниками. Нас считают нацистами и фашистами", - говорит доброволец.

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В центре освобождения пленных, созданном в Днепропетровске, говорят, что процессу в конце-концов начало способствовать государство.

"Этот процесс получил новый импульс, поскольку государственные органы, в частности Служба безопасности, в рамках организованного президентом переговорного процесса, оказывает максимальное содействие, предоставляет максимальную помощь", - сообщил заместитель председателя Днепропетровской ОГА Борис Филатов.

В Днепропетровской ОГА надеются в течение суток освободить из плена еще нескольких защитников. Их количество не разглашают, пока они не окажутся в безопасности. По данным центра освобождения пленных, в заложниках боевиков может быть более тысячи украинских воинов.