Минобороны выяснит, были ли на "параде" пленных в Донецке украинские военнослужащие

Министр обороны Валерий Гелетей поручил проверить реальное присутсвие украинских военных среди людей, которых под видом пленников 24 августа провели по центру Донецка в ходе "парада" пленных. Об этом Гелетей сказал в интервью одному из телеканалов, сообщает 5 канал.Читайте также"Парад" военнопленных в Донецке подтверждает, что Украина имеет дело с террористами - польский генерал

"Я уже дал соответствующее указание, изучается это видео, изучаются все те, кто, возможно, был там опознан", - сказал Гелетей.

Министр считает проведение "парада пленников" пророссийскими террористами из "ДНР" является вызовом всему цивилизованному обществу и нормам морали и человечности.