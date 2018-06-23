А.Волков: Либо Регионы разблокируют парламент во вторник, либо потеряют своих избирателей

Такое мнение высказал в блиц-интервью УНИАН президент Института политического анализа и социального прогноза, народный депутат 3-4 созывов Александр Волков. Как, по Вашему мнению, будут развиваться события в парламенте?

Форма протеста оппозиции – блокирование парламента – перешла грань разумного. Сейчас это выглядит, мягко говоря, комично. Сегодня оппозиция теряет очень много от того, что не дает работать абсолютно недееспособному парламенту.

Как опытный парламентарий, имевший некогда прозвище Директора парламента, Как бы Вы поступили на месте Партии регионов и коммунистов?

Я бы им посоветовал изложить на бумаге все свои требования и положить на стол Яценюку (председателю Верховной Рады. – Авт.). После этого сделать заявление, что до тех пор, пока эти требования не будут выполнены, оппозиция не будет регистрироваться в зале и принимать участие в работе парламента. А блокаду снять немедленно!

Пускай коалиция попробует проголосовать хоть за один закон. Ведь сегодня у людей сложилось мнение, что проблемы у правительства возникают потому, что парламент не работает, и у Виктора Ющенко не получается, дескать, что-то из-за того, что блокируется парламент.

Люди не могут разобраться в нюансах: почему сегодня такая инфляция, почему растут цены, они все это складывают в один мешок – все, мол, происходит потому, что «Регионы» блокируют парламент. Точка.

Это очень плохо для оппозиции: падает их рейтинг на местах. Нет никаких сдвигов в экономике, в социальной политике, в повседневной жизни людей, только цены растут – и, к величайшему сожалению, люди перекладывают ответственность на оппозицию, которая блокирует парламент.

Сегодня ей надо красиво выйти из этой ситуации. Необходимо немедленно разблокировать парламент, и пускай коалиция попробует сама решать актуальные проблемы. Пусть проголосуют без Блока Литвина хоть за один закон, хоть за что-нибудь. Гарантирую, ничего не проголосуют, сегодня они не наберут 226 депутатов, которые бы систематически сидели в зале и постоянно голосовали за те 600 законопроектов, о которых говорит Президент.

А Вы уверены, что Блок Литвина не будет голосовать?

Насколько я знаю, у Литвина так же были свои требования, в том числе касающееся закона про госзакупки, земельного законодательства. Это не было решено, поэтому у Литвина нет повода голосовать с коалицией, пока его требования не будут учтены.

Таким образом, пускай коалиция, в которой де-юре есть 227 голосов, попробует принять хоть один закон.

И вот тогда Партии регионов можно будет через две-три недели обратиться к общественности и сказать: люди добрые посмотрите, парламент парализован не из-за блокирования, а из-за не возможности работы самой коалиции, в такой ситуации нужны досрочные выборы.

Оппозиции нужно продемонстрировать обществу недееспособность большинства, иначе на досрочных выборах Партия регионов может показать результат хуже, чем есть сейчас.

Этому может способствовать сегодняшняя форма протеста с воздушными шариками в сессионном зале. Один депутат из Партии регионов говорил, что они и презервативами будут блокировать, так лучше уже тем, что в презервативах – это было бы более прикольно и смешно.

Когда, по-Вашему, Партия регионов может прекратить блокирование?

Не знаю, когда это может произойти, но я наблюдаю за ситуацией в регионах и вижу, что все в недоумении – зачем блокируют и чего хотят. Какое отношение работа парламента имеет к НАТО, не понимает никто. Тем более люди помнят, что и Президент и премьер обещали, что решение о вступлении в НАТО будет приниматься только после референдума.

Поэтому оппозиции нужно жестко поставить вопрос о дате проведения такого референдума.

Сегодня Партии регионов необходимо наверстывать то, что они упустили.

В одном из недавних интервью Вы предсказали выход Балоги из «Нашей Украины». Как Вы думаете, это может стать первым шагом распада коалиции?

Я считаю, что де-юре коалиция есть и де-юре она не распадется – вышел Балога из партии или не вышел. Но де-факто ее нет. Я думаю, что фактором распада коалиции может служить другое – все более набирающие обороты противостояние между Президентом и премьером. Ранее Тимошенко все время говорила, что никакого противостояния нет, но сегодня, когда второй раз откладывают ее поездку в Москву, причем ей рекомендуют туда не ехать в ультимативной форме, – противостояние становится очевидным.

Не будет ли отказ Партии регионов от блокирования трибуны на руку Секретариату Президента, ведь если реализуется изложенный Вами сценарий и будут досрочные выборы, то Тимошенко уйдет с поста главы правительства?

Секретариат Президента не заинтересован в распаде коалиции, досрочных выборах и, соответственно, в уходе Тимошенко в отставку. По моей оценке, если Партия регионов, объединится в Блок Януковича, подтянув туда региональных лидеров и партии, близкие им по политическим взглядам, тогда она сможет улучшить свой результат по сравнению с предыдущими выборами.

Юлия Владимировна – умница: начала выплачивать вклады. Как я и прогнозировал, этим надо заняться, а на остальное все забить. Сегодня выплаты по долгам Сбербанка подняли ее рейтинг минимум на 5–6%. Она сейчас должна продолжать как можно больше обещать, все равно ей сделать ничего не дадут. Но потом она обратиться к людям и скажет: мне не дали сделать то-то и то-то. А вот стану я Президентом – то все сделаю.

Сделает, не сделает – вопрос другой...

Единственные, кто проиграет от досрочных выборов, – это «Наша Украина», потому что админресурс полностью уходит у них из-под ног, и будущего у этой политической силы нет. Мы выйдем на вариант, когда в парламенте останутся две лидирующие политические силы – БЮТ и Партия регионов, которые и будут выдвигать своих кандидатов в Президенты.

Беседовала Елена Гитлянская