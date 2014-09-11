СБУ задержала двух жителей Кировоградской области, которые воевали на стороне террористов
Сотрудники СБУ в Кировоградской области задержали двух граждан Украины, которые за денежное вознаграждение участвовали в террористической деятельности так называемой «Донецкой народной республики».
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, мужчин задержали на блокпосту при въезде в Днепропетровск.
Установлено, что жители Кировоградской области «Ч» и «Б» увидели в одной из социальных сетей рекламу о наборе наемников в незаконных военизированных формирований.
4 августа злоумышленники приехали в Донецкую область. После прохождения подготовки в тренировочном лагере террористов они в составе бандформирования совершали нападения на позиции украинских военных.
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По словам задержанных наемников, уже через несколько дней они поняли, что их используют, как «пушечное мясо». Во время обстрела позиций террористов главари и кадровые офицеры вооруженных сил РФ сбежали и оставили боевиков без денег и еды. Выбросив оружие и военную форму, жители Кировоградщины решили вернуться домой.
Задержанным объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия.