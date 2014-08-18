Наблюдатели ОБСЕ в Украине получат беспилотники в течение 6-10 недель

При этом размещение беспилотных невооруженных летательных аппаратов в распоряжение Специальной наблюдательной миссии (СНМ) ОБСЕ в Украине состоится в течение 6-10 недель, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

”Контракт с австрийской компанией Schiebel, отобранной ОБСЕ в результате конкурентного тендера на поставку таких услуг ОБСЕ на условиях ”под ключ”, был подписан 13 августа. Компания будет выступать оператором беспилотных летательных аппаратов под руководством СНМ. Как ожидается, размещение беспилотных летательных аппаратов в Украине состоится в течение следующих 6-10 недель, после завершения всех технических и операционных приготовлений”, - сообщил сотрудник пресс-службы ОБСЕ Шив Шарма.

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По его словам, в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ 14 августа директор Центра предотвращения конфликтов ОБСЕ посол Адам Коберацки сделал доклад государствам-участникам по этому поводу.

”Невооруженные летательные аппараты (UAV) будут дополнять усилия наблюдателей ОБСЕ на земле, в чьи задачи входит сбор информации и доклад по ситуации в области безопасности, и доклады по фактам конкретных инцидентов. Эта технология позволит ОБСЕ мониторить более обширные территории, и собирать информацию в условиях реального времени даже в небезопасных условиях. Предполагается, что они будут поддерживать, но не заменять работу наблюдателей ОБСЕ на земле”, - сообщил Шарма.