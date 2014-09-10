Российские власти проигнорировали предложение встретиться с представителями Amnesty International

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на радиостанцию Эхо Москвы.

По словам генерального секретаря организации Салила Шетти, у Amnesty International есть доказательства того, что Россия принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте. Amnesty International также опубликовала спутниковые снимки, указывающие на присутствие российской военной техники на востоке Украины.

Читайте такжеГенсек Amnesty International призывает Украину принять закон о переселенцах Однако Москва без объяснения причин проигнорировала предложение правозащитников провести консультации. Ранее Кремль неоднократно отрицал любую причастность России к боевым действиям на востоке Украины.

Глава Amnesty International Салил Шетти выразил сожаление и назвал отказ российских властей от встречи «потерянной возможностью».

7 сентября Amnesty International обнародовала доклад, в котором заявляет о растущем числе фактов, указывающих на то, что как украинские военные, так и пророссийские сепаратисты несут ответственность за совершаемые военные преступления на востоке Украины. Сведения о нарушениях со стороны украинской армии были переданы представителями Amnesty International руководству Украины во время встречи в Киеве.