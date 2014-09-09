Экс-мэр Славянска Штепа рассказала, что в плену похудела на 30 килограммов

Сегодня, 9 сентября, экс-мэр Славянска Неля Штепа рассказала подробности пребывания в плену боевиков, сообщает корреспондент ТСН.

Штепа присутствовала в Червонозаводском суде Харькова и давала показания относительно содержания в плену. Скандальная экс-мэр рассказала, что призывала к сепаратизму под принуждением боевиков. Женщина пожаловалась, что ее удерживали в нечеловеческих условиях, из-за которых она даже похудела на 30 кг.

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"Меня били, меня каждый день хотели расстрелять, трижды был трибунал. Сказали, что меня расстреляют, потому что Стрелков сказал, что должен быть трибунал. Мне дали матрас - там было 58 дырок в матрасе, просто было страшно. Я легла на этот матрас, и просто лежала - не могла пошевелиться. Когда мне принесли мою одежду - это мне уже было за счастье", - со слезами на глазах рассказывала Штепа.

Как известно, 13 июля Неле Штепе была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без определения залога. 12 августа в Славянске задержали сына экс-мэра.