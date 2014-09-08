Российские военные в украинской форме обстреливают боевиков на Донбассе - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил представитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

"Обстрелов с территории РФ не зафиксировано. Российские военные обстреливают террористов, переодевшись в форму украинских военных. Также российские диверсанты прибегают к провокациям - обстреливают позиции террористов силами диверсионно-разведывательных групп, действующих под видом украинских военных", - сказал Лысенко.

Ранее сегодня в пресс-центре АТО заявили, что боевики сознательно провоцируют украинских силовиков, стреляя в воздух в сторону их позиций.

Несмотря на провокации, по данным СНБО, за прошедшие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет.